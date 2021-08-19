Петраков внес изменения в расширенный состав сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Назначеный исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Украины Александр Петраков внес коррективы в состав расширенного состава "желто-синих" перед сентябрьскими поединками, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Сначала Петраков принял решение перевести из резервного в основной состав участников сентябрьского сбора двух исполнителей — защитника Тараса Качараба из чешской “Славии” и нападающего донецкого “Шахтера” Даниила Сикана.
Впоследствии коуч из резервного списка в число вызванных на сентябрьский сбор игроков полузащитника венгерского “Фехервар” Евгения Макаренко.
В то же время в перечень резервистов Петраков добавил Сергея Булеца, который сейчас выступает в луганской “Зари”.
Заметим, что сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.
Дополнение
В будущих отборочных поединках украинцы будут соревноваться против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве), а также товарищеском — против Чехии (8 сентября в Пльзене).