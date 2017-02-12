Петиції про податкові декларації і відставку Д.Трампа набрали потрібну кількість підписів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Понад 627 тисяч осіб підписали розміщену на сайті Білого дому петицію з вимогою до президента США Дональда Трампа опублікувати свою податкову звітність, передає УНН.
Згідно з текстом звернення громадськості повинна бути представлена документація, яка повинна продемонстувати, який чиниться на нового американського лідера зовнішній вплив, а також наявність у нього фінансових інтересів, які суперечать конституції країни. Текст був розмішена 20 січня, у день інавгурації Д.Трампа.
Інша опублікована в той же день петиція, яка закликає президента країни відмовитися від усіх бізнес — активів, зібрала 204 тисяч підписів.
Разом з цим 109 тисяч осіб підтримали звернення з вимогою до Д.Трампа піти у відставку. Серед причин називаються його відомі фінансові зв’язки з Росією, а також зберігання коштів на рахунках в іноземних банках, у тому числі в Китаї.
“Дональд Трамп повинен залишити посаду президента Сполучених Штатів”, — написав автор петиції.
Зазначимо, що петиції, які набирають понад 100 тисяч голосів, підпадають під розгляд Білим домом.