Петиции о налоговых декларациях и отставке Д.Трампа набрали нужное количество подписей

Согласно тексту обращения общественности должна быть представлена ​​документация, которая должна показать, оказываемое на нового американского лидера внешнее воздействие, а также наличие у него финансовых интересов, которые противоречат конституции страны. Текст был размещен 20 января, в день инаугурации Д.Трампа.

Другая опубликованная в тот же день петиция, призывающая президента страны отказаться от всех бизнес - активов, собрала 204 тыс. подписей.

Вместе с этим 109000 человек поддержали обращение с требованием к Д.Трампу уйти в отставку. Среди причин называются его известные финансовые связи с Россией, а также хранение средств на счетах в иностранных банках, в том числе в Китае.

"Дональд Трамп должен покинуть пост президента Соединенных Штатов", - написал автор петиции.

Отметим, что петиции, которые набирают более 100 000 голосов, подпадают под рассмотрение Белым домом.