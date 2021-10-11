Петиція за заборону концертів артистів з РФ набрала достатнього голосів для розгляду Зеленським

Деталі

Автором петиції під назвою “Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора — Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами” став продюсер і шоумен Ігор Кондратюк. Її розмістили на сайті Президента 21 вересня 2021 року.

І, на ранок 11 жовтня, вона зібрала вже 25 289 голосів з 25 000 необхідних, хоч до завершення голосування залишилося ще 72 дні.

Цитата:

“Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами — методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців”, — вказує ініціатор петиції.

Довідково

Громадяни можуть звернутися до Президента України з електронними петиціями через спеціальний розділ веб-сайту Офіційного інтернет-представництва Президента України. Електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці “З відповідями”, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції.