Петиция за запрет концертов артистов из РФ набрала достаточного голосов для рассмотрения Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Петиция за полный запрет концертной деятельности артистов из России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления Украиной контроля над своими восточными границами, опубликованная на сайте Президента, набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения Главой государства Владимиром Зеленским, пишет УНН.
Детали
Автором петиции под названием "Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора - России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами" стал продюсер и шоумен Игорь Кондратюк. Ее разместили на сайте Президента 21 сентября 2021 года.
И, на утро 11 октября, она собрала уже 25 289 голосов из 25 000 необходимых, хотя до завершения голосования осталось еще 72 дня.
Цитата:
"Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжение войны другими методами - методами привлечения интереса украинцев к культуре агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев", - указывает инициатор петиции.
Справка
Граждане могут обратиться к Президенту Украины с электронными петициями через специальный раздел сайта Официального интернет-представительства Президента Украины. Электронная петиция, адресованная Президенту Украины, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 000 подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования петиции.
Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения. О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляется Президентом Украины на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины. Ответ на электронную петицию не позднее следующего рабочего дня после окончания ее рассмотрения публикуется в разделе электронных петиций на странице "С ответами", а также направляется в письменном виде автору (инициатору) электронной петиции.