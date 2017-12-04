Петиція за імпічмент Порошенка набрала понад 100 тисяч голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Петиція українських блогерів і журналістів на підтримку ініціювання процедури імпічменту Петра Порошенка набрала більше 100 тис. голосів на міжнародному порталі "Change", передає УНН з посиланням на "Голос.ua".
Документ адресований депутатам Верховної Ради України, а також міжнародним партнерам, зокрема, спецпредставникові Держдепу США в Україні Курту Волкеру.
У петиції відзначається, що політика Петра Порошенка привела до деградації свободи слова в країні, здійснення тиску на ключові опозиційні ЗМІ такі, як "Страна.ua", "Вести", тепер і телеканал "NewsOne" потрапив під блокування.
У той же час суспільству не пред'явлені результати розслідувань резонансних вбивств українських журналістів Олеся Бузини і Павла Шеремета.
У петиції зазначається: "На нашу думку, вищеперелічена інформація є достатньою для запуску процедури імпічменту Президента Порошенка. Ми вимагаємо від світової спільноти і депутатів Верховної Ради України внести до порядку денного парламенту і прийняти всі необхідні законодавчі акти для врегулювання процедури імпічменту Президента Петра Порошенка з метою подальшого ініціювання даної процедури. Закликаємо міжнародне співтовариство здійснювати тиск на українську владу в особі Президента Петра Порошенка і захистити свободу слова в Україні, не допустивши формування аналога КНДР в серці Європи".
Один з провідних українських блогерів, ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1 + 1" Олександр Дубинський, коментуючи тему імпічменту, зазначив, що Порошенко узурпує владу в самих різних сферах суспільного та економічного життя: "У будь-якій демократичній країні повинен бути закон про імпічмент. Інакше все це призводить до узурпації влади, ми цей процес і спостерігаємо. І без можливості усунути товариша від влади - це не демократія".