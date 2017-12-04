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Петиция за импичмент Порошенко набрала более 100 тысяч голосов

Петиция за импичмент Порошенко набрала более 100 тысяч голосов

Киев  •  УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Петиция украинских блогеров и журналистов в поддержку инициирования процедуры импичмента Петра Порошенко набрала более 100 тыс. голосов на международном портале “Change”, передает УНН со ссылкой на “Голос.ua”.

Документ адресован депутатам Верховной Рады Украины, а также международным партнерам, в частности, спецпредставителю Госдепа США в Украине Курту Волкеру.

В петиции отмечается, что политика Петра Порошенко привела к деградации свободы слова в стране, оказанию давления на ключевые оппозиционные СМИ такие, как “Страна.ua”, “Вести”, теперь и телеканал “NewsOne” подвергся блокировке.

В то же время обществу не предъявлены результаты расследований резонансных убийств украинских журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

В петиции отмечается: “По нашему мнению, вышеперечисленная информация является достаточной для запуска процедуры импичмента Президента Порошенко. Мы требуем от мирового сообщества и депутатов Верховной Рады Украины внести в повестку дня парламента и принять все необходимые законодательные акты для урегулирования процедуры импичмента президента Петра Порошенко с целью дальнейшего инициирования данной процедуры. Призываем международное сообщество оказать давление на украинскую власть в лице Президента Петра Порошенко и защитить свободу слова в Украине, не допустив формирования аналога КНДР в сердце Европы”.

Один из ведущих украинских блогеров, ведущий программы “Гроші” на телеканале “1+1” Александр Дубинский, комментируя тему импичмента, отметил, что Порошенко узурпирует власть в самых разных сферах общественной и экономической жизни: “В любой демократической стране должен быть закон об импичменте. Иначе все это приводит к узурпации власти, мы этот процесс и наблюдаем. И без возможности устранить товарища от власти — это не демократия”.

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