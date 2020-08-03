Петиція шахтарів про відставку Геруса очікує відповіді Президента

Петиція, розміщена на сайті Президента, набрала 25 тис. 613 голосів. У ній звинувачують Геруса у тому, що він пролобіював імпорт електроенергії в Україну з РФ, незважаючи на профіцит власного вугілля, чим завдав їм, шахтарям, значної шкоди.

"Вугілля почало накопичуватися на складах ще півроку тому, коли дозволили імпорт російської електроенергії. Це дозволив уряд Гончарука, руками депутата Геруса. Через цих "професіоналів" Росія всю зиму скидала нам в країну свою електроенергію, щоб не зупиняти свої підприємства, щоб годувати своїх людей", — відзначають шахтарі.

Вони наголошують, що імпорт електроенергії вбиває вугільну галузь.

“Цілих півроку всі заплющували очі на те, що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії”, — відзначають шахтарі.

Петицію підписали шахтарі ДП “Селидіввугілля”, ВП “Шахта "Котляревська", ВП "Шахта" 1-3 Новогродівська”, ВП “Шахта Україна”, ВП “Шахта Курахівська”.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту.

У квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від купівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Водночас, Герус продовжує лобіювати імпорт білоруської електроенергії.

Економічної доцільності в імпорті немає – в Україні профіцит власного виробництва електроенергії, і будь-який імпорт зашкодить національним генераціям (АЕС, ТЕС, ГЕС та ін), кажуть в Міненерго та експерти галузі.