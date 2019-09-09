Пет Кокс цього тижня допомагатиме Раді змінити регламент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Цього тижня до України прибуде голова Місії Європейського парламенту з реформування Верховної Ради Пет Кокс для роботи над змінами регламенту парламенту. Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков після засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
“Цього тижня до нас теж приїжджає (голова Місії Європейського парламенту з реформування Верховної Ради — ред.) Пет Кокс, я впевнений, що ми теж зможемо поспілкуватися, почути осучаснені пропозиції, які будуть від них лунати. І найближчим часом повернемося до питання змін регламенту”, — зазначив Разумков.
За його словами, Рада попереднього скликання також консультувалась із групою Пета Кокса щодо необхідності змін до регламенту парламенту, втім їхні пропозиції не були імпліментовані.
“Ми вважаємо, що на сьогодні регламент Верховної Ради не достатньо ефективний, не відповідає тим викликам, які сьогодні стоять перед Верховною Радою, тому ми і будемо вносити такі зміни і пропозиції”, — додав спікер ВРУ.
При цьому він додав, що про необхідність змін до регламенту Ради говорять вже давно, однак реальні зміни береться виконувати лише чинне скликання Ради.
Нагадаємо, на наступному тижні народні депутати почнуть розглядати зміни до регламенту Верховної Ради України.