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Наступного тижня нардепи почнуть змінювати регламент Ради

Наступного тижня нардепи почнуть змінювати регламент Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. На наступному тижні народні депутати почнуть розглядати зміни до регламенту Верховної Ради України. Про це заявив перший заступник керівника фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.

“Наступного тижня ми все таки приступимо до внесення змін до регламенту Верховної Ради — я бачу тут підготовлені Комітетом регламентним законопроекти, які дозволять нам спростити регламентні процедури, їх розплутати для того, щоб Рада надалі могла більше ефективно і злагоджено працювати”, — зазначив Корнієнко.

При цьому, до початку засідання Погоджувальної ради в інтерв’ю журналістам він додав, що новий регламент може з’явитися у нардепів уже в середині жовтня.

Нагадаємо, голова Офісу Президента Андрій Богдан розкритикував регламентні процедури й запевнив, що бездіяльність влади закріплена на рівні безкінечних процедур.

Українські Національні Новини

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