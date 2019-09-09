На следующей неделе нардепы начнут менять регламент Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На следующей неделе народные депутаты начнут рассматривать изменения в регламент Верховной Рады Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
“На следующей неделе мы все же приступим к внесению изменений в регламент Верховной Рады — я вижу здесь подготовлены Комитетом регламентным законопроекты, которые позволят нам упростить регламентные процедуры, их распутать для того, чтобы Рада в дальнейшем могла больше эффективно и слаженно работать”, — отметил Корниенко.
При этом, до начала заседания Согласительного совета в интервью журналистам он добавил, что новый регламент может появиться у нардепов уже в середине октября.
Напомним, председатель Офиса Президента Андрей Богдан раскритиковал регламентные процедуры и заверил, что бездействие власти закреплена на уровне бесконечных процедур.