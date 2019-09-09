Пэт Кокс на этой неделе будет помогать Раде изменить регламент

“На этой неделе к нам тоже приезжает (глава Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады — ред.) Пэт Кокс, я уверен, что мы тоже сможем пообщаться, услышать осовремененные предложения, которые будут от них раздаваться. И в ближайшее время вернемся к вопросу изменений регламента”, — отметил Разумков.

По его словам, Рада предыдущего созыва также консультировалась с группой Пэта Кокса о необходимости изменений в регламент парламента, впрочем их предложения не были имплиментовани.

“Мы считаем, что сегодня регламент Верховной Рады не достаточно эффективен, не соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят перед Верховной Радой, поэтому мы и будем вносить такие изменения и предложения”, — добавил спикер ВРУ.

При этом он добавил, что о необходимости изменений в регламент Рады говорят уже давно, однако реальные изменения берется выполнять только действующее созыва Рады.

Напомним, на следующей неделе народные депутаты начнут рассматривать изменения в регламент Верховной Рады Украины.