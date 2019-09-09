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Пэт Кокс на этой неделе будет помогать Раде изменить регламент

Пэт Кокс на этой неделе будет помогать Раде изменить регламент

Киев  •  УНН

 • 9730 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На этой неделе в Украину прибудет глава Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады Пэт Кокс для работы над изменениями регламента парламента. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков после заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

“На этой неделе к нам тоже приезжает (глава Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады — ред.) Пэт Кокс, я уверен, что мы тоже сможем пообщаться, услышать осовремененные предложения, которые будут от них раздаваться. И в ближайшее время вернемся к вопросу изменений регламента”, — отметил Разумков.

По его словам, Рада предыдущего созыва также консультировалась с группой Пэта Кокса о необходимости изменений в регламент парламента, впрочем их предложения не были имплиментовани.

“Мы считаем, что сегодня регламент Верховной Рады не достаточно эффективен, не соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят перед Верховной Радой, поэтому мы и будем вносить такие изменения и предложения”, — добавил спикер ВРУ.

При этом он добавил, что о необходимости изменений в регламент Рады говорят уже давно, однако реальные изменения берется выполнять только действующее созыва Рады.

Напомним, на следующей неделе народные депутаты начнут рассматривать изменения в регламент Верховной Рады Украины.

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