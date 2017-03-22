Пестициди викликають хворобу Паркінсона і безпліддя – ООН

Так, за даними ООН, хронічний вплив пестицидів пов’язаний з захворюваністю на рак, хвороби Альцгаймера і Паркінсона, гормональними порушеннями, вадами розвитку і безпліддям.

За словами спеціального доповідача ООН з питань права на харчування Хіляль Елвер, деякі розвинуті країни, наприклад, в ЄС, дуже жорстко регулюють галузь пестицидів, будуючи свої правила на принципі запобігання. Так, ЄС у 2013 році заборонив використання неонікотиноїдів, які шкодять бджолам, що викликало сильний спротив хімічної індустрії. Але низка країн, наприклад, США не дотримуються цього принципу.

Також експерт зазначила, що коли споживачі у розвинутих країнах краще захищені від пестицидів, працівники сільського господарства - зазвичай ні. Так, у США 90% сільськогосподарських працівників - нелегали, а, отже, недостатньо забезпечені законодавчим захистом та медичним страхуванням, перебувають у зоні ризику внаслідок дії пестицидів.

Також у документі вказано, що тільки 35% країн, що розвиваються, впровадили регулювання режиму використання пестицидів, але й там дієвість цього режиму проблематична. Також виявлено, що в країнах, де заборонене застосування певних видів пестицидів, їх виробництво продовжується на експорт.

Експерти радять почати процес підготовки світової угоди, яка би регулювала використання пестицидів, і рухатися в напрямку сталої сільськогосподарської практики, яка включала б природні методи контролю шкідників, а також стимулювання органічного виробництва.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року – данних за 2016 рік ще немає). Проте, вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

При цьому, на Херсонщині не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження та попереджувальних знаків. При цьому решту пестицидів, а це близько 20 бочок також ніхто не перевантажив.

Також не можуть перезатарити непридатні пестициди на Сумщині. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені біля помешкання людей. Нещодавно було виділено кошти на перезатарення отрути, однак пестициди й досі залишаються на тому ж місці.

На Дніпропетровщині через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з непридатними пестицидами засипали знов землею.

Джуринський отрутомогильник на Вінничині вже давно є джерелом хвороб та отруєння серед місцевих жителів.

Довідка УНН: Пестициди, у зв’язку з токсичністю, шкідливі для людини і навколишнього середовища. Потенційна загроза від їх використання полягає як у гострій токсичності при потраплянні в організм людини або тварин, так і в хронічній дії, в кумулятивному ефекті, в міграції залишків пестицидів водними і повітряними шляхами на значні відстані.

Серед хвороб, які можуть з’явитися внаслідок токсикації організму, — злоякісні пухлини (найчастіше — пухлини печінки), хромосомні порушення, підвищення інтенсивності мутаційного процесу, що пов’язано з підвищенням частоти прояву спадкових хвороб обміну, аномалій розвитку тощо.

Більше половини пестицидів належать до мутагенів — речовин, які змінюють спадкову природу рослин і тварин, включаючи людину.