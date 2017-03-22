Пестициды вызывают болезнь Паркинсона и бесплодие - ООН

Так, по данным ООН, хроническое воздействие пестицидов связано с заболеваемостью раком, болезнью Альцгеймера и Паркинсона, гормональными нарушениями, пороками развития и бесплодием.

По словам специального докладчика ООН по вопросам права на питание Хиляль Элвер, некоторые развитые страны, например, в ЕС, очень жестко регулируют отрасль пестицидов, строя свои правила на принципе предотвращения. Так, ЕС в 2013 году запретил использование неоникотиноидив, которые вредят пчелам, что вызвало сильное сопротивление химической индустрии. Но ряд стран, например, США не следуют этому принципу.

Также эксперт отметила, что когда потребители в развитых странах лучше защищены от пестицидов, работники сельского хозяйства - обычно нет. Так, в США 90% сельскохозяйственных работников - нелегалы, а, следовательно, недостаточно обеспечены законодательной защитой и медицинским страхованием, находятся в зоне риска вследствие действия пестицидов.

Также в документе указано, что только 35% развивающихся стран, внедрили регулирования режима использования пестицидов, но и там действенность этого режима проблематична. Также выявлено, что в странах, где запрещено применение определенных видов пестицидов, их производство продолжается на экспорт.

Эксперты советуют начать процесс подготовки мирового соглашения, которая бы регулировала использование пестицидов, и двигаться в направлении устойчивой сельскохозяйственной практики, которая включала бы естественные методы контроля вредителей, а также стимулирование органического производства.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года - данных за 2016 еще нет). Однако, уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

При этом, в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестициды, а это около 20 бочек также никто не перегрузил.

Также могут перезатарить непригодные пестициды в Сумской области. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены у дома людей. Недавно были выделены средства на перезатарение яда, однако пестициды и до сих пор остаются на том же месте.

На Днепропетровщине из-за нехватки средств на утилизацию обнаружен ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей.

Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно является источником болезней и отравления среди местных жителей.

Справка: Пестициды, в связи с токсичностью, вредные для человека и окружающей среды. Потенциальная угроза от их использования заключается как в острой токсичности при попадании в организм человека или животных, так и в хроническом действии, в кумулятивном эффекте, в миграции остатков пестицидов водными и воздушными путями на значительные расстояния.

Среди болезней, которые могут появиться в результате интоксикации организма, - злокачественные опухоли (чаще всего - опухоли печени), хромосомные нарушения, повышение интенсивности мутационного процесса, что связано с повышением частоты проявления наследственных болезней обмена, аномалий развития и тому подобное.

Более половины пестицидов относятся к мутагенам - веществ, которые изменяют наследственную природу растений и животных, включая человека.