Президент доручив МЗС забезпечити перевезення останків О.Олеся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків відомого українського письменника Олександра Олеся на Батьківщину. Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся на Батьківщину,” — написав О.Цеголко.
Нагадаємо, що згоду на це вже дали нащадки письменника.
Крім того, П.Порошенко доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні.
Як повідомляв УНН, в Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся.