Президент доручив МЗС забезпечити перевезення останків О.Олеся до України

“Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся на Батьківщину,” — написав О.Цеголко.

Нагадаємо, що згоду на це вже дали нащадки письменника.

Крім того, П.Порошенко доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні.

Як повідомляв УНН, в Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся.