Президент поручил МИД обеспечить перевозки останков Олеся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков известного украинского писателя Александра Олеся на Родину. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину", - написал С.Цеголко.
Напомним, что согласие на это уже дали потомки писателя.
Кроме того, П.Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки известного украинского писателя Александра Олеся.