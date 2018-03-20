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Первинні слухання у справі про втручання РФ у президентські вибори у США перенесені на 9 травня

Первинні слухання у справі про втручання РФ у президентські вибори у США перенесені на 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Первинні судові слухання щодо втручання Росії в американські політичні процеси і хід передвиборної президентської гонки 2016 року перенесено з 20 березня на 9 травня. Про це йдеться в повідомленні суду округу Колумбії, інформує УНН.

На слуханнях, на які викликані представники відповідачів — російських організацій “Конкорд Менеджмент і Консалтинг” і “Агентство інтернет-досліджень”, будуть зачитані пред’явлені їм звинувачення, йдеться в документі, який підписала суддя Робін Мерівезер.

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Під час засідання, призначеного на 13:45 (19:45 за київським часом) 9 травня, вона в тому числі запитає представників організацій, чи визнають ті себе винними. Раніше слухання були призначені на 20 березня, на них повинен був головувати суддя Майкл Харві.

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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. 

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