Первичные слушания по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США перенесены на 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Первичные судебные слушания относительно вмешательства России в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 перенесены с 20 марта на 9 мая. Об этом говорится в сообщении суда округа Колумбии, передает УНН.
На слушаниях, на которые вызваны представители ответчиков — российских организаций “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Агентство интернет-исследований”, будут зачитаны предъявленные им обвинения, говорится в документе, который подписала судья Робин Меривезер.
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Во время заседания, назначенного на 13:45 (19:45 по киевскому времени) 9 мая, она в том числе спросит представителей организаций, признают те себя виновными. Ранее слушания были назначены на 20 марта, на них должен был председательствовать судья Майкл Харви.
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Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете.