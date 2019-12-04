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Першочергове право на купівлю землі належить орендарям – Сольський

Першочергове право на купівлю землі належить орендарям – Сольський

Київ • УНН

 • 12193 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У законопроекті № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, першочергове право на купівлю сільськогосподарської землі буде належати орендарю. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВР щодо ринку землі заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

“Закріплене у законопроекті № 2194 першочергове право на купівлю має тільки виключно орендар, на сторону його продати неможливо. В першу чергу треба запропонувати орендарю, надати достатній час. Крім того, запропоновані зміни в нотаріат. Нотаріус не оформить на сторону документи, якщо не буде запропоновано в першу чергу орендарю”, — зазначив Сольський, відповідаючи на питання яким чином буде захищене право орендаря на купівлю земельних ділянок.

Раніше УНН повідомляв, у комітеті ВР з питань аграрної та земельної політики готують нові законопроекти щодо запровадження ринку землі в Україні, зокрема, про контроль за концентрацією землі в одні руки та фінансову підтримку.

Українські Національні Новини

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