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Первоочередное право на покупку земли принадлежит арендаторам - Сольский

Первоочередное право на покупку земли принадлежит арендаторам - Сольский

Киев  •  УНН

 • 12193 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В законопроекте № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, первоочередное право на покупку сельскохозяйственной земли будет принадлежать арендатору. Об этом во время парламентских слушаний в зале заседаний ВР по рынку земли заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

“Закрепленное в законопроекте № 2194 первоочередное право на покупку имеет только исключительно арендатор, на сторону его продать невозможно. В первую очередь нужно предложить арендатору, предоставить достаточное время. Кроме того, предлагаемые изменения в нотариате. Нотариус не оформит на сторону документы, если не будет предложено в первую очередь арендатору”, — отметил Сольский, отвечая на вопрос, каким образом будет защищено право арендатора на покупку земельных участков.

Ранее сообщал УНН, в комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики готовят новые законопроекты о введении рынка земли в Украине, в частности, о контроле за концентрацией земли в одни руки и финансовую поддержку.

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