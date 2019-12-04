Первоочередное право на покупку земли принадлежит арендаторам - Сольский

“Закрепленное в законопроекте № 2194 первоочередное право на покупку имеет только исключительно арендатор, на сторону его продать невозможно. В первую очередь нужно предложить арендатору, предоставить достаточное время. Кроме того, предлагаемые изменения в нотариате. Нотариус не оформит на сторону документы, если не будет предложено в первую очередь арендатору”, — отметил Сольский, отвечая на вопрос, каким образом будет защищено право арендатора на покупку земельных участков.

Ранее сообщал УНН, в комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики готовят новые законопроекты о введении рынка земли в Украине, в частности, о контроле за концентрацией земли в одни руки и финансовую поддержку.