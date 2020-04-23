Перший заступник Єрмака на Закарпатті представив нового голову ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив Олексія Петрова на посаді голови Закарпатської ОДА. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
"За дорученням Глави держави перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова", - йдеться у повідомленні.
Представлення відбулося в приміщенні ОДА під час засідання Регіонального штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Закарпатті під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Олексій Петров – людина виважена, професійна, має управлінський досвід. Проводить системну роботу щодо виконання поставлених перед ним завдань. Ми йому довіряємо, і він заслуговує на вашу підтримку", – сказав Трофімов.
Новопризначений очільник Закарпатської області подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру та запевнив, що готовий до виконання завдань, поставлених перед ним Главою держави та урядом України.
Петров зазначив, що пріоритетними напрямами в його роботі стануть боротьба з поширенням коронавірусу в області, завершення реформи децентралізації та реалізація державних програм щодо соціально-економічного та культурного розвитку Закарпаття, а також активна розбудова інфраструктурних проектів і створення нових робочих місць у регіоні.
Також вказано, що новий голова Закарпатської ОДА "має намір активно співпрацювати з правоохоронними органами у боротьбі з бандитизмом, нелегальним обігом зброї, наркоторгівлею, хабарництвом, зловживанням бюджетними коштами, контрабандою та зловживаннями у лісовій галузі".
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який також перебуває на Закарпатті з робочою поїздкою, привітав новопризначеного очільника області та побажав йому успіхів.
Нагадаємо, Президент Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА.
Довідка. Олексій Петров народився 1976 року. Здобув вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Має військове звання генерал-майора. Учасник бойових дій у зоні проведення АТО. У 2018 році отримав звання "Заслужений юрист України". Працював на різних посадах у Службі безпеки України. У серпні 2019 року призначений начальником управління СБУ в Кіровоградській області, де ніс службу до вирішення питання про його призначення головою Закарпатської ОДА.