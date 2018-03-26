Перший заступник голови Нацполіції подав декларацію: його статки зросли удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За рік накопичені на рахунках та в готівці грошові статки першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна зросли у два рази. Про це свідчать дані декларації В.Аброськіна за 2017 рік, передає УНН.
У декларації про доходи за 2017 році В.Аброськін вказав, що має у готівці 44 тис. доларів, на рахунках – 2450 доларів і 200 558 гривень. У декларації правоохоронця за 2016 рік вказано, що із грошових активів він мав всього 25 тис. дол.
Таким чином, всього за рік перший заступник голови Нацполіції збільшив свої накопичення більше ніж у два рази.
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Основним видом доходу у В.Аброськіна є заробітна плата, загальну сума якої у 2017 році сягнула трохи більше 1 млн грн – 1 039 036 грн.
Нагадаємо, за підрахунками журналістів, протягом попередніх трьох років В.Аброськін також активно примножував свої грошові накопичення.