Первый замглавы Нацполиции подал декларацию: его состояние выросло вдвое

В декларации о доходах за 2017 год В.Аброськин указал, что наличкой у него 44 тыс. долларов, на счетах - 2450 долларов и 200 558 гривен. В декларации милиционера за 2016 год указано, что из денежных активов он имел всего 25 тыс. долл.

Таким образом, всего за год первый заместитель председателя Нацполиции увеличил свои накопления больше чем в два раза.

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Основным видом дохода в В.Аброськина является заработная плата, общую сумма которой в 2017 году достигла чуть более 1 млн грн - 1 039 036 грн.

Напомним, по подсчетам журналистов, в течение предыдущих трех лет В.Аброськин также активно умножал свои денежные накопления.