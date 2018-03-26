Первый замглавы Нацполиции подал декларацию: его состояние выросло вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За год накопленные на счетах и в наличных денежные доходы первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина выросли в два раза. Об этом свидетельствуют данные декларации В.Аброськина за 2017 год, передает УНН.
В декларации о доходах за 2017 год В.Аброськин указал, что наличкой у него 44 тыс. долларов, на счетах - 2450 долларов и 200 558 гривен. В декларации милиционера за 2016 год указано, что из денежных активов он имел всего 25 тыс. долл.
Таким образом, всего за год первый заместитель председателя Нацполиции увеличил свои накопления больше чем в два раза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бороться с ОЗУ полиции мешает коррумпированность
Основным видом дохода в В.Аброськина является заработная плата, общую сумма которой в 2017 году достигла чуть более 1 млн грн - 1 039 036 грн.
Напомним, по подсчетам журналистов, в течение предыдущих трех лет В.Аброськин также активно умножал свои денежные накопления.