Перший заступник ДПСУ обговорив з А.Хугом функціювання КПВВ на Донбасі

Метою зустрічі було обговорення основних досягнень та результатів співпраці між Держприкордонслужбою та СММ ОБСЄ в Україні у 2016 році, а також визначення пріоритетів розвитку співробітництва на 2017 рік.

Символічним є те, що зустріч відбулася у день першого офіційного візиту діючого Голови ОБСЄ, Федерального міністра європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяна Курца до України, в порядку денного якого є окреслення питання важливості діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України.

Окремо під час розмови було обговорено питання функціонування контрольних пунктів в’їду-виїзду вздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей, спрощення пропускних операцій для цивільного населення, а також можливості зміни режиму роботи КПВВ.

Зустріч в черговий раз підкреслила налаштованість та транспарентність Сторін до послідовної та плідної співпраці.

Як повідомляв УНН, після свого візиту до низки населених пунктів на Донбасі, новий глава ОБСЄ Себастьян Курц заявив, що головними цілями для ОБСЄ є забезпечення дотримання режиму припинення вогню та покращення умов життя для мирних жителів.