Первый заместитель ГПСУ обсудил с А.Хугом функционирование КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, 3 января, состоялась первая в новом году встреча первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка с Первым заместителем Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Целью встречи было обсуждение основных достижений и результатов сотрудничества между Госпогранслужбой и СММ ОБСЕ в Украине в 2016 году, а также определение приоритетов развития сотрудничества на 2017 год.
Символично то, что встреча состоялась в день первого официального визита действующего главы ОБСЕ, Федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастиана Курца в Украину, в повестке дня которого есть определение вопроса важности деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины.
Отдельно во время разговора обсуждались вопросы функционирования контрольных пунктов въеда-выезда вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей, упрощение пропускных операций для гражданского населения, а также возможности изменения режима работы КПВВ.
Встреча в очередной раз подчеркнула настрой и транспарентность сторон в последовательном и плодотворном сотрудничестве.
Как сообщал УНН, после своего визита в ряд населенных пунктов на Донбассе, новый глава ОБСЕ С.Курц заявил, что главными целями для ОБСЕ является обеспечение соблюдения режима прекращения огня и улучшение условий жизни для мирных жителей.