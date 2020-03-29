Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в клубі Євроліги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Четверо членів провідного турецького клубу "Фенербахче" інфікувалися коронавірусом, інформує УНН з посиланням на Eurohoops.net.

Серед інфікованих виявився один гравець, один технічний співробітник і два адміністративних працівника.

Імена спортсменів і співробітників з позитивними результатами коронавірусу не розголошуються на основі поваги конфіденційності пацієнта.

Як повідомляв УНН, Євроліга, Єврокубок та ФІБА призупинили турніри.

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