Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в клубі Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Четверо членів провідного турецького клубу "Фенербахче" інфікувалися коронавірусом, інформує УНН з посиланням на Eurohoops.net.
Серед інфікованих виявився один гравець, один технічний співробітник і два адміністративних працівника.
Імена спортсменів і співробітників з позитивними результатами коронавірусу не розголошуються на основі поваги конфіденційності пацієнта.
Як повідомляв УНН, Євроліга, Єврокубок та ФІБА призупинили турніри.