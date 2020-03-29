Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в клубе Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Четверо членов ведущего турецкого клуба "Фенербахче" заразились коронавирусом, информирует УНН со ссылкой на Eurohoops.net.
Среди инфицированных оказался один игрок, один технический сотрудник и два административных работника.
Имена спортсменов и сотрудников с положительными результатами коронавируса не разглашаются на основе уважения конфиденциальности пациента.
Как сообщал УНН, Евролига, Чемпионат и ФИБА приостановили турниры.