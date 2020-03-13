Перший випадок коронавірусу в КНР виявили 17 листопада - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Перший випадок зараження у Китаї новим типом коронавірусної інфекції було виявлено 17 листопада 2019 року. Про це повідомляє видання South China Morning Post, посилаючись на дані китайського уряду, передає УНН.
Так, до теперішнього часу китайська влада виявила щонайменше 266 осіб, які були інфіковані, і всі вони в якийсь момент потрапили під медичний нагляд.
Згідно з джерелами у медичному співтоваристві країни, китайські лікарі зрозуміли, що мають справу з новим захворюванням у кінці грудня, пише видання.
Вчені намагаються скласти карту схеми ранньої передачі COVID-19 із моменту повідомлення про епідемію у китайському місті Ухань в січні.
Згідно з урядовими даними, на які посилається видання, 17 листопада коронавірус виявили у 55-річного пацієнта з провінції Хубей. З цієї дати кожен день реєструвалося від одного до п'яти нових випадків. До 15 грудня загальна кількість інфекцій склала 27.
27 грудня Чжан Цзісянь, лікар з провінційної лікарні інтегрованої китайської і західної медицини провінції Хубей, повідомив китайським органам охорони здоров'я, що захворювання було викликано новим коронавірусом. До цієї дати більше 180 людей були інфіковані, хоча в той час лікарі могли не знати про всі випадки зараження.
До останнього дня 2019 року кількість підтверджених випадків зросла до 266, а в перший день 2020 року - 381.
У даний час вчені прагнуть ідентифікувати так званого "нульового пацієнта", який може допомогти їм відстежити джерело коронавірусу.
З перших дев'яти випадків, які були зареєстровані у листопаді - чотири чоловіки і п'ять жінок - жоден з них не був підтверджений як "нульовий пацієнт". Всі вони були у віці від 39 до 79 років, але невідомо, скільки серед них було жителів Уханю, епіцентру спалаху. Цілком можливо, що були і випадки, які з'явилися раніше, ніж зазначені у статті, повідомляє видання.
Як повідомлялося в УНН, голова спеціальної експертної комісії Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 у світі може піти на спад до червня цього року.