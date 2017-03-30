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Перший усний звіт про втручання РФ у вибори представили у США

Перший усний звіт про втручання РФ у вибори представили у США

Київ • УНН

 • 10806 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У сенаті США представлено перший усний звіт про розслідування за фактом передбачуваного втручання Росії в президентські вибори, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Сенатський комітет з розвідки конгресу США продовжує розслідування у справі Росії. Це підтвердив голова комітету сенатор-республіканець Річард Берр.

Відповідаючи на питання, чи є які-небудь результати, він заявив, що розслідування “знаходиться на початковому етапі”.

“Робити висновки вже зараз було б божевіллям,” — заявив він на брифінгу для журналістів.

“Ми знаємо, що виклик для нас — дати американському народу відповідь саме на це питання, коли будемо робити остаточні висновки за підсумками розслідування,” — сказав він.

Р.Беррі також заявив, що комітет почне опитування свідків у справі про втручання Росії в вибори 3 квітня.

За словами Р.Беррі, для надання свідчень вже запрошені 20 осіб. Для п’яти з них призначені дати співбесід, для інших це буде зроблено найближчим часом. Прізвища і посади цих людей не уточнювалися.

Крім того, продовжував республіканець, кілька людей запропонували дати свідчення добровільно. Публічно серед них названий один — радник президента США і його зять Джаред Кушнер.

Дата співбесіди з Д.Кушнером буде оголошена додатково. Відносно решти насамперед буде розглянуто питання, чи має сенс отримувати їх показання.

Як повідомляв УНН, колишній віце-президент США Дік Чейні заявив, що ймовірне втручання Росії у вибори може розцінюватися як “акт агресії”.

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