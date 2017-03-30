Первый устный отчет о вмешательстве РФ в выборах представили в США

Сенатский комитет по разведке конгресса США продолжает расследование по делу России. Это подтвердил председатель комитета сенатор-республиканец Ричард Берр.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-либо результаты, он заявил, что расследование "находится на начальном этапе".

"Делать выводы уже сейчас было бы безумием", - заявил он на брифинге для журналистов.

"Мы знаем, что вызов для нас - дать американскому народу ответ именно на этот вопрос, когда будем делать окончательные выводы по итогам расследования", - сказал он.

Р.Берри также заявил, что комитет начнет опрос свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы 3 апреля.

По словам Р.Берри, для дачи показаний уже приглашены 20 человек. Для пяти из них предназначены дать собеседований, для других это будет сделано в ближайшее время. Фамилии и должности этих людей не уточнялись.

Кроме того, продолжал республиканец, несколько человек предложили дать показания добровольно. Публично среди них назван один - советник президента США и его зять Джаред Кушнер.

Дата собеседования с Д.Кушнером будет объявлена дополнительно. В отношении остальных прежде всего будет рассмотрен вопрос, имеет ли смысл получать их показания.

Как сообщал УНН, бывший вице-президент США Дик Чейни заявил, что возможное вмешательство России в выборы может расцениваться как "акт агрессии".