Перший тур голосування за нового голову ЄП визначив трьох лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Перший тур голосування за нового голову Європарламенту визначив трьох лідерів на виборах - Антоніо Таяні, Джанні Піттелла і Хельга Стівенс, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.
"Жоден з кандидатів не отримав необхідну абсолютну більшість дійсних голосів (342) в першому турі голосування на президентських виборах у Європарламенті у вівторок вранці. З шести кандидатів Антоніо Таяні (EPP, IT) отримав найкращий результат - 274 голоси, попереду також Джанні Піттелла і Хельга Стівенс", - йдеться у повідомленні.
За підсумками першого туру голосування, Антоніо Таяні отримав 274 голоси, Джанні Піттелла - 183, Хельга Стівенс - 77, Жан Ламберт - 56, Елеонора Форенца - 50, Лаурентіу Ребега - 43 голоси.
Всього у першому турі голосування було отримано 683 дійсних голосів, усього - 718 голосів.
Голосування є таємним і може тривати до чотирьох раундів. Кандидати можуть відмовитися від участі, нові - можуть долучитися до них до другого і третього туру голосування. Другий тур голосування розпочнеться о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом).
Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютну більшість дійсних голосів протягом перших трьох турів, двоє претендентів з найбільшою кількістю голосів в третьому раунді зійдуться в четвертому раунді, в якому президент буде обраний простою більшістю голосів.
Гі Верхофстадт зняв свою кандидатуру перед голосуванням.
Заступників голови та квесторів Європарламенту буде обрано в середу.