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Перший тур голосування за нового голову ЄП визначив трьох лідерів

Перший тур голосування за нового голову ЄП визначив трьох лідерів

Київ • УНН

 • 9222 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Перший тур голосування за нового голову Європарламенту визначив трьох лідерів на виборах - Антоніо Таяні, Джанні Піттелла і Хельга Стівенс, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.

"Жоден з кандидатів не отримав необхідну абсолютну більшість дійсних голосів (342) в першому турі голосування на президентських виборах у Європарламенті у вівторок вранці. З шести кандидатів Антоніо Таяні (EPP, IT) отримав найкращий результат - 274 голоси, попереду також Джанні Піттелла і Хельга Стівенс", - йдеться у повідомленні.

За підсумками першого туру голосування, Антоніо Таяні отримав 274 голоси, Джанні Піттелла - 183, Хельга Стівенс - 77, Жан Ламберт - 56, Елеонора Форенца - 50, Лаурентіу Ребега - 43 голоси.

Всього у першому турі голосування було отримано 683 дійсних голосів, усього - 718 голосів.

Голосування є таємним і може тривати до чотирьох раундів. Кандидати можуть відмовитися від участі, нові - можуть долучитися до них до другого і третього туру голосування. Другий тур голосування розпочнеться о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом).

Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютну більшість дійсних голосів протягом перших трьох турів, двоє претендентів з найбільшою кількістю голосів в третьому раунді зійдуться в четвертому раунді, в якому президент буде обраний простою більшістю голосів.

Гі Верхофстадт зняв свою кандидатуру перед голосуванням.

Заступників голови та квесторів Європарламенту буде обрано в середу.

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