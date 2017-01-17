Первый тур голосования за нового главу ЕП определил трех лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Первый тур голосования за нового главу Европарламента определил трех лидеров на выборах - Антонио Таяни, Джанни Питтелла и Хельга Стивенс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.
"Ни один из кандидатов не получил необходимое абсолютное большинство действительных голосов (342) в первом туре голосования на президентских выборах в Европарламенте во вторник утром. С шести кандидатов Антонио Таяни (EPP, IT) получил лучший результат - 274 голоса, впереди также Джанни Питтелла и Хельга Стивенс ", - говорится в сообщении.
По итогам первого тура голосования, Антонио Таяни получил 274 голоса, Джанни Питтелла - 183, Хельга Стивенс - 77, Жан Ламберт - 56, Элеонора Форенца - 50, Лаурентиу Ребега - 43 голоса.
Всего в первом туре голосования было получено 683 действительных голосов, всего - 718 голосов.
Голосование является тайным и может длиться до четырех раундов. Кандидаты могут отказаться от участия, новые - могут присоединиться к ним ко второму и третьему туру голосования. Второй тур голосования начнется в 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву).
Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство действительных голосов в течение первых трех туров, двое претендентов с наибольшим количеством голосов в третьем раунде сойдутся в четвертом раунде, в котором президент будет избран простым большинством голосов.
Ги Верхофстадт снял свою кандидатуру перед голосованием.
Заместителей председателя и квесторов Европарламента будет избрано в среду.