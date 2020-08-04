Перший суперник для Луческу: "Динамо" оголосило про міжсезонний спаринг

7 серпня "біло-сині" зіграють товариський матч проти представника другої ліги - "Вереса" (Рівне). Суперник киян цілеспрямовано готується до стикових поєдинків проти останньої команди Першої ліги та має шанси підвищитися у класі за підсумками сезону.

Примітно, що дана гра стане першою для Мірчі Луческу в якості головного тренера "Динамо".

Зауважимо, що вчора підопічні Луческу провели двосторонній поєдинок.