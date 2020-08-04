Перший суперник для Луческу: "Динамо" оголосило про міжсезонний спаринг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У рамках підготовки до нового сезону київське "Динамо" проведе перший контрольний поєдинок, інформує УНН з посиланням на сайт віце-чемпіона України.
7 серпня "біло-сині" зіграють товариський матч проти представника другої ліги - "Вереса" (Рівне). Суперник киян цілеспрямовано готується до стикових поєдинків проти останньої команди Першої ліги та має шанси підвищитися у класі за підсумками сезону.
Примітно, що дана гра стане першою для Мірчі Луческу в якості головного тренера "Динамо".
Зауважимо, що вчора підопічні Луческу провели двосторонній поєдинок.