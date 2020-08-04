Первый соперник для Луческу: "Динамо" объявило о межсезонном спарринге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В рамках подготовки к новому сезону киевское "Динамо" проведет первый контрольный поединок, информирует УНН со ссылкой на сайт вице-чемпиона Украины.
7 августа "бело-синие" сыграют товарищеский матч против представителя второй лиги - "Вереса" (Ровно). Соперник киевлян целенаправленно готовится к стыковым поединкам против последней команды Первой лиги и имеет шансы повыситься в классе по итогам сезона.
Примечательно, что данная игра станет первой для Мирчи Луческу в качестве главного тренера "Динамо".
Заметим, что вчера подопечные Луческу провели двусторонний поединок.