Перший рік роботи парламенту не можна назвати задовільним - Дубінський

“Коли виборець голосував за нас з вами і дав нам більшість в парламенті, він очікував більшого. І сьогодні падіння тих політичних рейтингів, які ми зараз спостерігаємо — це результат очікувань, які не виправдались, розуміння того, що надії були куди більші, ніж ми змогли дати і виконати з точки зору роботи. Саме тому, якщо ми говоримо про результати першого року нашого скликання парламенту, то визнати його задовільним неможливо при всіх гарних реляціях, які б не звучали. І найголовніше, чому цю роботу не можна визнати задовільною — це відсутність мети. У нас немає плану, який відчувають люди. Ми так і не показали до якої мети ми за цей рік йшли і до якої прийшли”, — сказав він.

Політик також наголосив на тому, що до осені політичній силі, яку він представляє, потрібно прийти до конкретної мети та конкретного плану дій аби рейтинг “Слуги народу” надалі не падав і не було розколу на який сподіваються опоненти.

Як повідомляв УНН, Разумков не вважає катастрофічним падіння рейтингу “Слуги народу”.