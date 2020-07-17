Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным - Дубинский

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 78438 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105094 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109988 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138458 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112288 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133990 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102526 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102661 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104914 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102214 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным - Дубинский

Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным - Дубинский

Киев  •  УНН

 • 11056 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Первый год работы парламента нельзя назвать удовлетворительным. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский, сообщает УНН.

“Когда избиратель голосовал за нас с вами и дал нам большинство в парламенте, он ожидал большего. И сегодня падение тех политических рейтингов, которые мы сейчас наблюдаем — это результат ожиданий, которые не оправдались, понимание того, что надежды были куда больше, чем мы смогли дать и выполнить с точки зрения работы. Именно поэтому, если мы говорим о результатах первого года нашего созыва парламента, то признать его удовлетворительным невозможно при всех хороших реляциях, которые бы не звучали. И самое главное, почему эту работу нельзя признать удовлетворительной — это отсутствие цели. У нас нет плана, который испытывают люди. Мы так и не показали к какой цели мы за этот год шли и к какой пришли”, — сказал он.

Политик также отметил, что к осени политической силе, которую он представляет, нужно прийти к конкретной цели и конкретному плану действий чтобы рейтинг “Слуги народа” в дальнейшем не падал и не было раскола на который надеются оппоненты.

Как сообщал УНН, Разумков не считает катастрофическим падение рейтинга “Слуги народа”.

Украинские Национальные Новости

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