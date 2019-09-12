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Перший рейс після відновлення роботи буде з аеропорту "Київ"

Перший рейс після відновлення роботи буде з аеропорту "Київ"

Київ • УНН

 • 9295 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Перший рейс з міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського після 10-денної перерви буде на виліт до Мінська. Про це журналісту УНН повідомили в службі інформації аеропорту.

“Сьогодні з 9:00 аеропорт „Київ“ відновив свою роботу. Перший рейс на виліт буде о 15:15 до Мінська”, — розповіли в службі інформації.

Також, в аеропорті повідомили, що рейси, які були перенаправлені до аеропорту “Бориспіль” повертатимуться назад в штатному режимі.

“Як тільки авіакомпанії відновлять роботу вони будуть повернені”, — сказали в службі інформації.

Як повідомляв УНН, 12 вересня о 9:00 міжнародний аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського відновить свою роботу після 10-денної перерви.

Нагадаємо, рейси низки авіакомпаній, які раніше вилітали з аеропорту “Київ” (Жуляни), з 2 по 12 вересня перенесли до аеропорту “Бориспіль”.

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