Первый рейс после возобновления работы будет из аэропорта "Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Первый рейс из международного аэропорта “Киев” им. И. Сикорского после 10-дневного перерыва будет на вылет в Минск. Об этом журналисту сообщили УНН в службе информации аэропорта.
“Сегодня с 9:00 аэропорт „Киев“ возобновил свою работу. Первый рейс на вылет будет в 15:15 в Минск”, — рассказали в службе информации.
Также, в аэропорту сообщили, что рейсы, которые были перенаправлены в аэропорт “Борисполь” будут возвращаться обратно в штатном режиме.
“Как только авиакомпании возобновят работу они будут возвращены”, — сказали в службе информации.
Как сообщал УНН, 12 сентября в 9:00 Аэропорт “Киев” им. И. Сикорского возобновит свою работу после 10-дневного перерыва.
Напомним, рейсы ряда авиакомпаний, которые раньше вылетали из аэропорта “Киев” (Жуляны), с 2 по 12 сентября перенесли в аэропорт “Борисполь”.