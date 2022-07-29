Перший раз у перший клас: МОН назвало перелік документів для зарахування дітей-переселенців

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"Діти можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування. Для цього один із батьків, опікунів або інших законних представників має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву (особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника)", – ідеться у повідомленні.

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До заяви батьки мають додати:



копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);



оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/о.



У Міносвіти зазначили, що в умовах воєнного стану за можливості треба подати один із таких документів:



довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;



довідку про звернення за захистом в Україні;



посвідчення біженця;



посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.



"Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує особу дитини", – додали в МОН.

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