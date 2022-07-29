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Первый раз в первый класс: МОН назвало перечень документов для зачисления детей-переселенцев

Первый раз в первый класс: МОН назвало перечень документов для зачисления детей-переселенцев

Киев • УНН

 • 393511 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министерство образования и науки Украины назвало перечень документов, необходимых для зачисления ребенка-переселенца в первый класс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Цитата

"Дети могут учиться в учебных заведениях по месту их временного пребывания. Для этого один из родителей, опекунов или других законных представителей должен подать в учебное заведение, обслуживающее территорию проживания ребенка, заявление (лично, электронной почтой, факсом или другим удобным способом для заявителя)", – говорится в сообщении.

Детали

К заявлению родители должны добавить:

  • копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность (при наличии);
  • оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о.

В Минобразования отметили, что в условиях военного положения по возможности нужно подать один из таких документов:

  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
  • справку об обращении за защитой в Украине;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена ​​временная защита.

"Если у ребенка-переселенца отсутствует свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий личность ребенка, он засчитывается в учебное заведение без свидетельства или иного документа, подтверждающего личность ребенка", – добавили в МОН.

                

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