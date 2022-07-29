Первый раз в первый класс: МОН назвало перечень документов для зачисления детей-переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Министерство образования и науки Украины назвало перечень документов, необходимых для зачисления ребенка-переселенца в первый класс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
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"Дети могут учиться в учебных заведениях по месту их временного пребывания. Для этого один из родителей, опекунов или других законных представителей должен подать в учебное заведение, обслуживающее территорию проживания ребенка, заявление (лично, электронной почтой, факсом или другим удобным способом для заявителя)", – говорится в сообщении.
Детали
К заявлению родители должны добавить:
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- копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность (при наличии);
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- оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о.
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В Минобразования отметили, что в условиях военного положения по возможности нужно подать один из таких документов:
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- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
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- справку об обращении за защитой в Украине;
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- удостоверение беженца;
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- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.
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"Если у ребенка-переселенца отсутствует свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий личность ребенка, он засчитывается в учебное заведение без свидетельства или иного документа, подтверждающего личность ребенка", – добавили в МОН.
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