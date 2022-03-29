Перший публічний вихід за 5 місяців: королева Єлизавета відвідала поминки покійного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета вперше за п'ять місяців з'явилася на публіці у вівторок, коли вона приєдналася до королівської родини та інших високопосадовців на поминальній службі на честь свого чоловіка принца Філіпа, який помер минулого року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Філіп, герцог Единбурзький, який був поряд зі своєю дружиною понад сім десятиліть, помер у їхньому будинку у Віндзорському замку у квітні 2021 року, за два місяці до свого 100-річчя. Тоді лише 30 членів сім'ї змогли бути присутніми на його панахиді через суворі правила коронавірусу.
Деталі
Королева приєдналася до свого спадкоємця принца Чарльза, його сина Вільяма та дружини Кейт, а також інших членів королівської родини, включаючи їхніх дітей.
До них приєдналися іноземні королі та королеви, друзі покійного герцога, політики, включаючи прем'єр-міністра Бориса Джонсона, військові та понад 500 представників благодійних та інших організацій, які він відстоював.
Букінгемський палац заявив, що 95-річна королева брала активну участь у плануванні поминок.
Сама монарх була змушена скоротити свої обов'язки, оскільки у жовтні минулого року вона провела ніч у лікарні через невстановлену хворобу, і їй порадили відпочити, і з того часу виникли побоювання з приводу її здоров'я після того, як вона скасувала низку запланованих заходів.
Ця подія також ознаменувала собою перший публічний захід для її другого сина принца Ендрю з тих пір, як він був звинувачений у сексуальному насильстві над дівчинкою-підлітком кілька десятиліть тому.
Принц Гаррі, який переїхав жити до Сполучених Штатів зі своєю дружиною Меган, не був присутній на службі через розбіжності з урядом щодо безпеки.
Довідка
Філіп, який одружився на Єлизаветі в 1947 році в абатстві, де вона також була коронована шістьма роками пізніше, допоміг своїй дружині адаптувати монархію до часів епохи після Другої світової війни, коли втрата імперії і занепад поваги кинули виклик світовому ладу.