Первый публичный выход за 5 месяцев: королева Елизавета посетила поминки покойного мужа

Филипп, герцог Эдинбургский, который был рядом со своей женой более семи десятилетий, умер в их доме в Виндзорском замке в апреле 2021 года, за два месяца до своего 100-летия. Тогда только 30 членов семьи смогли присутствовать на его панихиде из-за суровых правил коронавируса.

Детали

Королева присоединилась к своему наследнику принцу Чарльзу, его сыну Уильяму и жене Кейт, а также другим членам королевской семьи, включая их детей.

К ним присоединились иностранные короли и королевы, друзья покойного герцога, политики, включая премьер-министра Бориса Джонсона, военные и свыше 500 представителей из благотворительных и других организаций, которые он отстаивал.

Букингемский дворец заявил, что 95-летняя королева принимала активное участие в планировании поминок.

Сама монарх была вынуждена сократить свои обязанности, поскольку в октябре прошлого года она провела ночь в больнице из-за неустановленной болезни, и ей посоветовали отдохнуть, и с тех пор возникли опасения по поводу ее здоровья после того, как она отменила ряд запланированных мероприятий.

Это событие также ознаменовало собой первое публичное мероприятие для ее второго сына принца Эндрю с тех пор, как он был обвинен в сексуальном насилии над девочкой-подростком несколько десятилетий назад.

Принц Гарри, который переехал жить в Соединенные Штаты со своей женой Меган, не присутствовал на службе из-за разногласий с правительством по безопасности.

Справка

Филипп, который женился на Елизавете в 1947 году в аббатстве, где она также была коронована шестью годами позже, помог своей жене адаптировать монархию к временам эпохи после Второй мировой войны, когда потеря империи и упадок уважения бросили вызов мировому строю.