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Перший погляд на "Асоку" з Розаріо Доусон: "Зоряні війни" показали трейлер

Перший погляд на "Асоку" з Розаріо Доусон: "Зоряні війни" показали трейлер

Київ • УНН

 • 5976815 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Стримінг Disney+ поступово випускає нові серіали "Зоряних воєн" і анонсував випуск спін-оффу "Мандалорця" "Асока" з Розаріо Доусон у головній ролі. Платформа показала перший тизер-трейлер серіалу, пише УНН.

Деталі

Під час Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm підтвердив, що прем’єра серіалу відбудеться в серпні 2023 року.

Майбутній серіал розповість про Асоку Тано, яку грає Доусон, що раніше зіграла цю роль як у «Мандалорці», так і в «Книзі Боби Фетта».

У той час як подробиці сюжету тримаються в таємниці, захоплюючий трейлер підтверджує, що серіал розповідатиме про її пошуки в далекій-далекій галактиці гранд-адмірала Трауна, зазначають профільні західні ЗМІ.

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