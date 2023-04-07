Перший погляд на "Асоку" з Розаріо Доусон: "Зоряні війни" показали трейлер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Стримінг Disney+ поступово випускає нові серіали "Зоряних воєн" і анонсував випуск спін-оффу "Мандалорця" "Асока" з Розаріо Доусон у головній ролі. Платформа показала перший тизер-трейлер серіалу, пише УНН.
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Під час Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm підтвердив, що прем’єра серіалу відбудеться в серпні 2023 року.
Майбутній серіал розповість про Асоку Тано, яку грає Доусон, що раніше зіграла цю роль як у «Мандалорці», так і в «Книзі Боби Фетта».
У той час як подробиці сюжету тримаються в таємниці, захоплюючий трейлер підтверджує, що серіал розповідатиме про її пошуки в далекій-далекій галактиці гранд-адмірала Трауна, зазначають профільні західні ЗМІ.
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