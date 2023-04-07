Первый взгляд на "Асоку" с Розарио Доусон: "Звездные войны" показали трейлер

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Во время Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm подтвердил, что премьера сериала состоится в августе 2023 года.

Будущий сериал расскажет об Асоке Тано, которую играет Доусон, ранее сыгравшая эту роль как в «Мандалорце», так и в «Книге Бобы Фетта».

В то время как подробности сюжета держатся в тайне, захватывающий трейлер подтверждает, что сериал будет рассказывать о ее поисках в далекой-далекой галактике гранд-адмирала Трауна, отмечают профильные западные СМИ.

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