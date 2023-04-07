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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый взгляд на "Асоку" с Розарио Доусон: "Звездные войны" показали трейлер

Первый взгляд на "Асоку" с Розарио Доусон: "Звездные войны" показали трейлер

Киев • УНН

 • 5976811 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Стриминг Disney+ постепенно выпускает новые сериалы "Звездных войн" и анонсировал выпуск спин-оффа "Мандалорца" "Асока" с Розарио Доусон в главной роли. Платформа показала первый тизер-трейлер сериала, пишет УНН.

Детали

Во время Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm подтвердил, что премьера сериала состоится в августе 2023 года.

Будущий сериал расскажет об Асоке Тано, которую играет Доусон, ранее сыгравшая эту роль как в «Мандалорце», так и в «Книге Бобы Фетта».

В то время как подробности сюжета держатся в тайне, захватывающий трейлер подтверждает, что сериал будет рассказывать о ее поисках в далекой-далекой галактике гранд-адмирала Трауна, отмечают профильные западные СМИ.

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