Первый взгляд на "Асоку" с Розарио Доусон: "Звездные войны" показали трейлер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Стриминг Disney+ постепенно выпускает новые сериалы "Звездных войн" и анонсировал выпуск спин-оффа "Мандалорца" "Асока" с Розарио Доусон в главной роли. Платформа показала первый тизер-трейлер сериала, пишет УНН.
Детали
Во время Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm подтвердил, что премьера сериала состоится в августе 2023 года.
Будущий сериал расскажет об Асоке Тано, которую играет Доусон, ранее сыгравшая эту роль как в «Мандалорце», так и в «Книге Бобы Фетта».
В то время как подробности сюжета держатся в тайне, захватывающий трейлер подтверждает, что сериал будет рассказывать о ее поисках в далекой-далекой галактике гранд-адмирала Трауна, отмечают профильные западные СМИ.
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