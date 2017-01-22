Перший мандрівний фестиваль сучасного танцю проведуть в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У лютому й березні в Києві, Харкові й Херсоні вперше пройде фестиваль сучасної хореографії Travel Dance Festival, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Ми не хочемо прив’язуватись до одного місця, а плануємо щоразу проводити фестиваль в інших містах і на різних локаціях. Сподіваємось, це допоможе реалізувати наші головні завдання. По-перше, налагодити співпрацю хореографів на національному рівні, а, по-друге — познайомити глядачів з різноманітністю форм сучасного танцю і підходів до його створення,” — пояснює концепцію Travel Dance Festival один із його ініціаторів, хореограф Антон Овчинніков.
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У програмі мандрівного фестивалю — вистави, лекції та воркшопи.
Travel Dance Festival стартує в Києві. У Харкові й Херсоні події мандрівного фестивалю збираються провести на нетрадиційних сценічних майданчиках.
Крім того, організатори зазначають, що Travel Dance Festival відкритий для проведення в будь-якому місті України.