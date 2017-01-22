Первый туристический фестиваль современного танца проведут в Украине

"Мы не хотим привязываться к одному месту, а планируем каждый раз проводить фестиваль в других городах и на разных локациях. Надеемся, это поможет реализовать наши главные задачи. Во-первых, наладить сотрудничество хореографов на национальном уровне, а, во-вторых - познакомить зрителей с разнообразием форм современного танца и подходов к его созданию ", - объясняет концепцию Travel Dance Festival один из его инициаторов, хореограф Антон Овчинников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский художник покажет свое видение Майдана

В программе путешествующего фестиваля - спектакли, лекции и воркшопы.

Travel Dance Festival стартует в Киеве. В Харькове и Херсоне события путешествующего фестиваля собираются провести на нетрадиционных сценических площадках.

Кроме того, организаторы отмечают, что Travel Dance Festival открыт для проведения в любом городе Украины.