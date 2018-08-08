Перший локомотив General Electric сьогодні відправлять до України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перший локомотив General Electric для України відправиться сьогодні з заводу GE Transportation у Пенсильванії. Про це повідомив у Facebook голова “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає УНН.
“Перший TE33AC для України відправиться сьогодні з заводу GE Transportation, що у Пенсильванії. Локомотив поїде залізницею до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантику, Середземне та Чорне море до Чорноморська”, — повідомив Кравцов.
Остаточне доукомплектування локомотиву проводитиметься на Крюківському вагонобудівному заводі. Після цього його приймуть в експлуатацію і він почне перевозити вантажі.
Нагадаємо, за словами глави уряду Володимира Гройсмана, перші вироблені в рамках співпраці з “Укрзалізницею” локомотиви General Electric Україна розраховує ввести в експлуатацію восени цього року.