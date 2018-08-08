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Перший локомотив General Electric сьогодні відправлять до України

Перший локомотив General Electric сьогодні відправлять до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перший локомотив General Electric для України відправиться сьогодні з заводу GE Transportation у Пенсильванії. Про це повідомив у Facebook голова “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає УНН.

“Перший TE33AC для України відправиться сьогодні з заводу GE Transportation, що у Пенсильванії. Локомотив поїде залізницею до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантику, Середземне та Чорне море до Чорноморська”, — повідомив Кравцов.

Остаточне доукомплектування локомотиву проводитиметься на Крюківському вагонобудівному заводі. Після цього його приймуть в експлуатацію і він почне перевозити вантажі.

Нагадаємо, за словами глави уряду Володимира Гройсмана, перші вироблені в рамках співпраці з “Укрзалізницею” локомотиви General Electric Україна розраховує ввести в експлуатацію восени цього року.

Українські Національні Новини

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