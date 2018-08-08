Первый локомотив General Electric сегодня отправят в Украину

“Первый TE33AC для Украины отправится сегодня с завода GE Transportation, что в Пенсильвании. Локомотив поедет поездом в Норфолк, штат Вирджиния, а затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск”, — сообщил Кравцов.

Окончательное доукомплектование локомотива будет проводиться на Крюковском вагоностроительном заводе. После этого его примут в эксплуатацию и он начнет перевозить грузы.

Напомним, по словам главы правительства Владимира Гройсмана, первые произведенные в рамках сотрудничества с “Укрзализныцей” локомотивы General Electric Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью этого года.