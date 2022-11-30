"Перший крок до трибуналу": Подоляк про рішення G7 розслідувати воєнні злочини росії

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"росія ніколи не мала “законних цілей" в Україні. росія, порушуючи міжнародне право, вторглася в чужу країну, умисно руйнує її інфраструктуру та чинить масові вбивства. Рішення G7 запустити процес розслідування ru-злочинів – перший крок на шляху до невідворотного. До трибуналу", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Зустріч міністрів юстиції країн G7 завершилася ухваленням Берлінської декларації та домовленістю координувати співпрацю для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.