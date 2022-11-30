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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30029 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Перший крок до трибуналу": Подоляк про рішення G7 розслідувати воєнні злочини росії

"Перший крок до трибуналу": Подоляк про рішення G7 розслідувати воєнні злочини росії

Київ • УНН

 • 842304 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що рішення міністрів юстиції G7 почати розслідувати воєнні злочини росіян в Україні – перший крок росії до трибуналу, передає УНН.

Цитата

"росія ніколи не мала “законних цілей" в Україні. росія, порушуючи міжнародне право, вторглася в чужу країну, умисно руйнує її інфраструктуру та чинить масові вбивства. Рішення G7 запустити процес розслідування ru-злочинів – перший крок на шляху до невідворотного. До трибуналу", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Зустріч міністрів юстиції країн G7 завершилася ухваленням Берлінської декларації та домовленістю координувати співпрацю для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.

Українські Національні Новини

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