"Первый шаг к трибуналу": Подоляк о решении G7 расследовать военные преступления россии

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"у россии никогда не было “законных целей" в Украине. россия, нарушая международное право, вторглась в чужую страну, умышленно разрушает ее инфраструктуру и совершает массовые убийства. Решение G7 запустить процесс расследования ru-преступлений – первый шаг на пути к неотвратимому. К трибуналу", – написал Подоляк.

Напомним

Встреча министров юстиции стран G7 завершилась принятием Берлинской декларации и договоренностью координировать сотрудничество для расследования военных преступлений россии в Украине.